Заместитель главы Херсонского облсовета подчеркнул, что после ремонтных работ координаты Антоновского моста не изменятся.

Российские оккупанты пытаются восстановить Антоновский мост в Херсоне.

Об этом говорится в сообщении первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram.

"Работают без расчетов нагрузки, без инженерных планов - просто накрывают плитами поврежденные участки. По неподтвержденной пока информации, для этого они собирались использовать ПАГи, аэродромные плиты. Естественно, качество ремонта и надежность моста после него вызывают большие сомнения. В любом случае, координаты Антоновского моста после этих манипуляций не изменятся", - отметил он.

Напомним, в ночь на 27 июля Вооруженные силы Украины нанесли точечные удары по Антоновском мосту возле оккупированного Херсона. Мост не был уничтожен, но были разрушены логистические и транспортные пути российских захватчиков.

31 июля стало известно, что противники, вероятно, начали ремонтировать поврежденный мост.

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