Российские оккупанты пытаются восстановить Антоновский мост в Херсоне.
Об этом говорится в сообщении первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram.
"Работают без расчетов нагрузки, без инженерных планов - просто накрывают плитами поврежденные участки. По неподтвержденной пока информации, для этого они собирались использовать ПАГи, аэродромные плиты. Естественно, качество ремонта и надежность моста после него вызывают большие сомнения. В любом случае, координаты Антоновского моста после этих манипуляций не изменятся", - отметил он.
Напомним, в ночь на 27 июля Вооруженные силы Украины нанесли точечные удары по Антоновском мосту возле оккупированного Херсона. Мост не был уничтожен, но были разрушены логистические и транспортные пути российских захватчиков.
31 июля стало известно, что противники, вероятно, начали ремонтировать поврежденный мост.