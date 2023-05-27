Украинцев призывают быть максимально осторожными и осмотрительными, публикуя ту или иную информацию.

В Воздушных силах ВСУ прокомментировали, могут ли блогеры своими постами в соцсетях провоцировать и корректировать ракетные удары России по Украине.

Комментируя разгоревшийся скандал в сети после ракетной атаки РФ на Днепр 26 мая, спикер ВС ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что всем следует быть максимально осторожными и осмотрительными, публикуя ту или иную информацию, передает 24 канал.

"Безусловно, в России есть армия информационных войск. Собранная с разных площадок, Telegram-каналов информация может быть обобщена. Из этого могут сделать определенные выводы", - отметил он.

По словам Игната, россияне отслеживают все, даже комментарии под разными сообщениями в соцсетях, и они в том числе способны спровоцировать ракетный удар.

Удар по Днепру 26 мая - подробности скандала

Как писал УНИАН утром 26 мая российские войска ударили ракетами по Днепру, попав в здание поликлиники и в ветеринарную больницу.

Сообщалось, что жертвами атаки стали два человека, более 30 - получили ранения.

В сети разгорелся нешуточный скандал из-за того, что накануне удара блогерша Анна Алхим сделала пост в своем Instagram о больницах Днепра, которые "переполнены военными".

Вас также могут заинтересовать новости: