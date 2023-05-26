Пользователи соцсети уверены, что россияне обстреляли больницу с военными из-за публикации Алхим.

Утром 26 мая россияне обстреляли город Днепр. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, захватчики попали по медучреждению, в котором проходили лечение украинские военнослужащие.

Накануне блогерша Анна Алхим сделала пост в своем Instagram-блоге о том, что "больницы Днепра переполнены военными".

В сети подозревают, что удар спровоцирована именно публикация Алхим, поскольку у нее среди подписчиков довольно много россиян, а сама она не раз попадала в центр обсуждений из-за высказываний в поддержку российского диктатора Владимира Путина.

Анна уже ответила на обвинения. Она записала видео, где заявила - "этот репост был у половины города", поэтому виноватой она себя не считает. Также блогерша закрыла свою страницу в Instagram.

Ракетный удар по Днепру 26 мая 2023

По состоянию на 14:00 известно, что ранения вследствие попадания ракеты в больницу получили 23 человека. Среди них - двое маленьких детей возрастом 3 и 6 лет. Оба ребенка госпитализированы. Врачи оценили их состояние как средней тяжести. На данный момент известно о 4 людях, пропавших без вести.

Отметим, что во время интервью в 2020 году Алхим неоднократно говорила, что восхищается Владимиром Путиным, так как он "успешный лидер" и "другого такого" она не знает.

Напомним, инстаблогерша Анна Алхим рассказала о жизни в Хорватии.

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