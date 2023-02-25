Отмечается, что изначально на ВСУ не делали ставку, потому что Россия практиковалась в войнах в других странах.

Воздушные силы Российской Федерации слабы, а корабли боятся выходить в Черное море. Армия РФ хорошо смотрится только на парадах.

В статье издания The Conversation отмечается, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину на ВСУ никто не делал ставку, потому что российская армия постоянно модернизировалась и получала военный опыт в боях в Сирии в отличии от украинской.

При этом во время наступления на Украину российские солдаты нем знали, что делать, потому что военное руководство проигнорировали планирование и подготовку бойцов. В результате элитные подразделения ВДВ России уничтожили в аэропорту Гостомеля, а украинским защитникам хватило месяца, чтобы остановить захватчиков и отбросить их от Киева.

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Еще одним позорным поражением россиян стало то, что превосходящие в числе танковые бригады ВС РФ потерпели поражение под Черниговом от значительно меньшего числа украинских подразделений. Похожая ситуация и с ПВО. Российская авиация оказалась слабой против хорошо организованных и подготовленных сил противовоздушной обороны Украины.

Кроме того, украинским военным удалось потопить флагман флота РФ фрегат "Москва" и отбить остров Змеиный, что ослабило позиции Москвы в Черном море. Теперь российские корабли выходят в море, чтобы обстрелять ракетами гражданские цели, и возвращаются на места базирования.

По мнению аналитиков, Россия продолжит забрасывать Украину большим количеством плохо обученного "пушечного мяса". В этих условиях помощь Запада для Киева будет жизненно важной и критической, чтобы укрепить воздушную и наземную оборону Украины, а также актуализируется вопрос обучения украинских военных, потому что ВСУ также понесли потери в опытных подразделениях.

Кроме того, ожидается, что Украина весной начнет контрнаступление, для чего понадобится помощь. После отдельных побед в 2022 году ВСУ должны выдержать давление армии РФ и продемонстрировать Западу, что они способны защитить Украины. При этом успехи украинских военных в следующие месяцы определят дальнейшее развитие войны, и стоит ли ждать победы в 2023 году.

Ситуация на фронте по состоянию на 25 февраля - что известно

За сутки, 24 февраля, украинские защитники отбили около 70 атак россиян на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. При этом силы ВСУ уничтожили вертолет Ми-24 РФ, а также четыре беспилотника.

В свою очередь россияне нанесли 27 авиаударов и совершили 75 обстрелов из РСЗО, из-за чего пострадали города, села и мирное население.

Кроме того, по состоянию на 25 февраля украинские бойцы ликвидировали 147470 российких оккупантов, а также тысячи едениц техники.

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