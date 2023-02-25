Украинские воины уничтожили 12 российских танков.

Бойцы Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 24 февраля, ликивидировали еще 650 оккупантов. Таким образом, общие потери личного состава российских оккупантов составили 147470 человек.

По информации Генерального штаба ВСУ, боевые потери россиян с 24 февраля 2022 года по 25 февраля 2023 года ориентировочно составили:

личного состава - около 147470 (+650) человек;

танков - 3375 (+12) единиц;

боевых бронированных машин - 6609 (+9) единиц;

артиллерийских систем - 2373 (+10) единицы;

РСЗО - 475 (+1) единиц;

средства ПВО - 247 (+0) единиц;

самолетов - 299 (+0) единиц;

вертолетов - 288 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2035 (+2) единиц;

крылатые ракеты - 873 (+0) единицы;

корабли /катера ‒ 18 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн - 5235 (+11) единиц;

специальная техника - 230 (+1) единиц.

Ситуация на фронте - последние данные

За сутки, 24 февраля, украинские воины отбили около 70 атак противника на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. При этом защитники Украины уничтожили вражеский вертолет Ми-24 и четыре беспилотника.

Видео дня

В свою очередь российские оккупанты нанесли 27 авиационных ударов и совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате этих вожнных преступлений захватчиков пострадали мирные города, села и гражданские люди.

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