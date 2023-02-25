Российские оккупанты не прекращают наступления на Сватовском и Кременском направлениях. Несмотря на старания, действия противника остаются безуспешными.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона. Он назвал ситуацию "стабильно тяжелой", но контролируемой Силами обороны.
"Наступления россиян не останавливаются ни на одном направлении - ни на Сватовском, ни на Кременском. Все попытки врага в последние дни безуспешны", - сказал Гайдай.
По словам главы ОВА, на Сватовском направлении россияне пытались пойти вперед тяжелой техникой, но получили отпор. На Кременском направлении двое суток назад три роты РФ также пошли в наступление. В результате враг потерял 70 человек погибшими и столько же - ранеными.
Война в Украине: последние новости
За сутки, 24 февраля, украинские воины отбили около 70 атак противника на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. При этом защитники Украины уничтожили вражеский вертолет Ми-24 и четыре дрона.
По данным Генштаба, бойцы Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 24 февраля, ликвидировали еще 650 оккупантов. Таким образом, общие потери личного состава российских оккупантов составили 147470 человек.