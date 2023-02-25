Украинская авиация нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

За прошедшие сутки защитники Украины уничтожили вражеский вертолет Ми-24 и четыре беспилотника.

"В течение суток подразделения Сил обороны уничтожили 1 ударный вертолет Ми-24 и 4 вражеских БПлА (1 типа "Орлан-10", 1 – "Зал" и 2 – "Ланцет-3"). Украинская авиация нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара - по зенитно-ракетных комплексах на огневой позиции", - сообщает Генштаб ВСУ.

В Генштабе также сообщили, что наши артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления, 2 районы сосредоточения живой силы противника и 3 склада боеприпасов.

Видео дня

Война в Украине: последние новости с фронта

Как ранее сообщал УНИАН, украинские воины отбили около 70 атак противника на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Кроме того, украинские военные уничтожили реактивную систему "Град", которой враг бил по Херсону.

В вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты продолжают сосредотачиваться на наступлении на пяти направлениях и наращивают численность личного состава.

Вас также могут заинтересовать новости: