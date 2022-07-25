Есть шанс, что украинские летчики начнут овладевать современной генерацией самолетов, отметил министр обороны.

Для того, чтобы американские истребители F-16 смогли работать в Украине, нужно будет "кое-что сделать с аэродромами" нашей страны.

Украинская сторона будет способна принимать истребители такого класса, рассказал глава Минобороны Алексей Резников в эфире телемарафона.

По его словам, есть шанс, что наши летчики начнут овладевать современной генерацией воздушных суден.

"…А какие это будут самолеты... Все мечтают о F-16, я бы тоже о них мечтал, но надо будет кое-что сделать с аэродромами. Потому я думаю, что мы будем способны принимать и самолеты такого класса", - сказал министр.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля без объявления войны вторглись в Украину. Враги также запускали по нашей территории разные ракеты, было много жертв. Только в одном Мариуполе из-за оккупантов погибли более 20 тысяч человек.

Киев попросил союзников помочь закрыть украинское небо, в частности, предоставить истребители.

В мае СМИ узнали, что Польша передала украинской стороне почти все запчасти и боекомплект для советских истребителей МиГ-29.

В июле начальник штаба Военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун сообщил, что Штаты и их союзники начали изучать возможность обучения пилотов из Украины, чтобы потенциально помочь украинскому государству создать обновленные ВВС.

В конце июля Браун заявил, что в Украину могли бы отправиться, в том числе американские, французские или шведские истребители.

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