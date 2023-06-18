Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 17 июня, продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на четырех участках фронта.
По данным аналитиков ISW, украинские защитники наносили локальные наземные удары на запад и на юг от Кременной Луганской области.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказывала, что Силы обороны продолжают контрнаступательные операции под Бахмутом, а российские источники уточняли, что подразделения ВСУ атаковали северную и южную окраины Бахмута.
Кроме того, украинские войска продолжали контрнаступление южнее, юго-западнее и юго-восточнее Великой Новоселки вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей. Также они проводили контрнаступательные операции к юго-западу и юго-востоку от Орехова Запорожской области.
Контрнаступление ВСУ - что сообщалось
Несколько ранее ISW сообщал, что ВСУ провели контрнаступательные операции на трех участках фронта. Они совершили "ограниченную, но все еще значительную атаку" в западной части Запорожской области в ночь с 7 на 8 июня.
По словам эксперта Алексея Гетьмана, сейчас на фронте Силы обороны проводят разведку боем, прощупывают оборону врага и пытаются найти щели, наиболее слабые места, чтобы направить туда более мощные удары. Сейчас основные силы не задействованы - идет авангард.
В Минобороны отмечали, что Украина перехватывает инициативу на поле боя.