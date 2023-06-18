Украинские подразделения нанесли локальные удары в Луганской области.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 17 июня, продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на четырех участках фронта.

По данным аналитиков ISW, украинские защитники наносили локальные наземные удары на запад и на юг от Кременной Луганской области.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказывала, что Силы обороны продолжают контрнаступательные операции под Бахмутом, а российские источники уточняли, что подразделения ВСУ атаковали северную и южную окраины Бахмута.

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Кроме того, украинские войска продолжали контрнаступление южнее, юго-западнее и юго-восточнее Великой Новоселки вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей. Также они проводили контрнаступательные операции к юго-западу и юго-востоку от Орехова Запорожской области.

Контрнаступление ВСУ - что сообщалось

Несколько ранее ISW сообщал, что ВСУ провели контрнаступательные операции на трех участках фронта. Они совершили "ограниченную, но все еще значительную атаку" в западной части Запорожской области в ночь с 7 на 8 июня.

По словам эксперта Алексея Гетьмана, сейчас на фронте Силы обороны проводят разведку боем, прощупывают оборону врага и пытаются найти щели, наиболее слабые места, чтобы направить туда более мощные удары. Сейчас основные силы не задействованы - идет авангард.

В Минобороны отмечали, что Украина перехватывает инициативу на поле боя.

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