У России жесткая нехватка танков.

Российские силы сталкиваются с нехваткой танков, поскольку украиское контрнаступление продвигается вперед, сообщает The Guardian.

Отмечается, что министр обороны РФ Сергей Шойгу во время визита на военный завод в Западной Сибири заявил, что производство бронетехники необходимо увеличить, поскольку Украина говорит о больших потерях, наносимых противнику.

Шойгу заявил, что увеличение производства танков необходимо "для удовлетворения потребностей российских сил, проводящих специальную военную операцию".

Это заявление также перекликается со словами президента РФ Владимира Путина, который ранее заявил, что российским вооруженным силам не хватает "высокоточных боеприпасов, средств связи, самолетов, беспилотников и так далее".

Как заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью The Guardian в пятницу, центр ожесточенных боев за последнюю неделю сместился на дорогу к Мариуполю, где украинское наступление медленно отбрасывало российские силы, и что британские танки "Челленджер" были "заряжены и вооружены" для вступления в бой.

Потери оккупантов

С начала полномасштабного вторжения украинские Вооруженные силы уничтожили почти 29 тысяч единиц российской техники, вооружения, ракет и беспилотников. в частности, танков уничтожено уже почти 4 тысячи. Из них 11 было уничтожено за последние сутки на Тавричечском направлении.

В то же время, союзники поставляют Украине все больше танков. Так, дополнительные поставки танков Leopard 2 должна осуществить компания Rheinmetall, профинансируют Дания и Нидерланды.

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