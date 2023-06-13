Силы обороны могут взять врага в полуокружение.

Вооруженные силы Украины уже ведут свое наступление на позиции оккупантов, однако пока основные силы не задействованы - идет авангард.

"По большому счету, Силы обороны проводят разведку боем, прощупывают оборону врага и пытаются найти щели, наиболее слабые места, чтобы направить туда более мощные удары. Это только начало. Как говорят зарубежные исследователи, мы прорвали две линии обороны врага", - рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью OBOZREVATEL.

По его мнению, когда украинские силы прорвут третью линию обороны оккупантов, то если фронт и не посыплется после этого, то у ВСУ все равно будет очень серьезное тактическое преимущество для дальнейшего продвижения.

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"Конечно, враг, чтобы помешать таким наступательным действиям, пытается также наступать, усилить свою наступательную активность, в данном случае на этих четырех направлениях. Но Анна Маляр сообщила, что ни на одном направлении враг не имел успеха, он не продвинулся. Но продолжает наращивать силы и осуществлять какие-то контрудары. Мы смотрим на карту и видим там населенные пункты, которые заняты врагом. Но мы понимаем, что военнослужащие находятся только в прифронтовых местах", - отметил эксперт.

Гетман пояснил, что хотя россияне контролируют остальные оккупированные территории, там пока нет больших резервов, а только небольшие формирования. Таким образом, если ВСУ пройдут линию обороны с наиболее мощными фортификациями, то вглубь можно будет двигаться быстрее.

"Это так же, как было под Харьковом. Враг начнет убегать. Как сказал командующий Сухопутными войсками господин Сырский, там нам удалось продвинуться даже дальше, чем мы планировали. Потому что враг увидел, что ему нечем обороняться, что у нас есть мощные наступательные действия, и в панике убегал, бросая оружие и технику. Вот это называется "фронт посыпался". Итак, когда враг поймет, что на определенном участке мы прорвали фронт и можем зайти к нему в тыл, это будет означать не только то, что надо развернуться и стрелять в обе стороны", - добавил он.

Это будет означать, что ВСУ перерезали врагу все коммуникации, логистические поставки оружия, горюче-смазочных материалов и всего, что нужно для ведения боевой действий. В этом случае противник оказывается в полуокружении и под огневым контролем.

"Конечно, вояки-оккупанты и так не мотивированы, а когда они увидят еще и такую ситуацию, думаю, фронт посыплется, то есть они будут бросать оружие и убегать. Хотя это мое предположение. Никто не знает, как они будут себя вести. Но судя по тому, как враг уже вел себя, когда мы совершали мощные наступательные действия, можно спрогнозировать, что они снова будут убегать", - подытожил Гетман.

Контрнаступление ВСУ - новости с фронта

Как ранее сообщал УНИАН, за последние несколько дней ВСУ продвинулись на 6,5 км, взяли под контроль 90 квадратных км территории в Донецком и Таврическом операционных районах. В частности, они освободили семь населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка и Благодатное.

Боец батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Ярослав Лысенко заявил, что в ближайшие дни ни у кого не останется сомнений, что контрнаступление ВСУ началось, все все увидят.

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