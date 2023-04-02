Командование пытается компенсировать потери неопытными мобилизованными.

Россия постоянно пытается усиливаться новыми силами, но украинским воинам удалось разгромить некоторые вражеские подразделения на 50-70%. Эти подразделения пытаются доукомплектовать "мобиками" со средним уровнем подготовки.

Об этом заявил командир роты 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко в эфире 24 канала.

"Задачи им ставят, как для высокого класса подготовки. Но эти бригады не могут их выполнять, что играет на руку ВСУ. К их тактике ведения боевых действий мы также быстро привыкли. Часто удается вводить врага в заблуждение, что дает тактическое преимущество на поле боя", – отметил военный.

По его словам, захватчики прибегают к различным тактикам ведения боевых действий. Иногда командиры бросают их в смешанные атаки с "вагнеровцами" и "кадыровцами". Уровень коммуникации между этими подразделениями очень низкий.

"Они пытаются работать как слаженный механизм. Но помогает ли это им быть эффективными на поле боя и сохранять жизнь? Нет, не помогает", - подчеркнул офицер.

Впрочем, Федоренко отметил, что врага нельзя недооценивать, ведь россияне совершенствуют навыки и вооружение, пытаясь перенять опыт ВСУ. Украинскую тактику они пытаются копировать в вопросе использования беспилотников. Речь идет об упрощении коммуникации между экипажами, проводящими разведку, огневыми средствами, пушками. Кроме того, Россия дополнительно развивает на государственном уровне серийное производство БПЛА. Например, "Орлан-10", "Ланцет", "Куб".

Потери России в Украине: актуальные данные

По самым свежим данным украинского Генштаба, украинские военные уничтожили 173 990 оккупантов, 3616 танков, 6981 бронированных машин и тысячи единиц другой техники врага.

В марте 2023 года потери армии РФ в Украине побили очередной рекорд - украинские защитники ликвидировали 24 100 оккупантов. По его прогнозу, в апреле за месяц россияне потеряют более 25 тысяч военных.

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