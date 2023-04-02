Враги десятки раз пытались атаковать защитников Украины, но не имели успехов, отметили в Генштабе ВСУ.

В течение прошедших суток, 1 апреля, российские оккупанты продолжили вести наступление на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Лиманском направлениях, там украинские воины отразили более 70 вражеских атак.

Самые горячие бои продолжались за районы таких населенных пунктов - Авдеевка , Бахмут и Марьинка, идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В Генштабе добавили, что защитники Украины отразили более 25 атак противника на Бахмут.

"На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовать город Бахмут, пытается взять его под полный контроль... также за прошедшие сутки наши защитники отразили атаки противника в районе населенных пунктов Богдановка и Предтечино", - отмечается в сводке.

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На Авдеевском и Марьинском направлениях враги безуспешно пытались наступать в районах населенных пунктов Водяное, Северное, Первомайское, Новокалиново, Марьинка и Авдеевка. Только возле Авдеевки и Марьинки защитники Украины отразили более 20 атак со стороны противника.

На Лиманском направлении враги пытались вести наступательные действия у Верхнекаменского и Кременной, но не имели успехов.

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Вечером 1 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что защитники нашего государства отразили более 50 атак со стороны противника на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Лиманском направлениях.

Стоит отметить, что враги в Украине уже понесли огромные потери. Потери РФ в Украине составляют примерно 173 тыс. 990 захватчиков и много техники, в частности, 3 тыс. 616 танков.

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