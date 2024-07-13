По словам Михайловой, начальник медицинской службы 59 бригады отреагировала на ее обращение "цитатой вконтакте".

В 59 бригаде произошел конфликт из-за ненадлежащего качества оказания помощи на уровне медроты. Об этом сообщила начальница медслужбы батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова.

По словам военнослужащей, ее обращение почти проигнорировали.

"Ситуация. Я - начальник медслужбы батальона Вовки Да Винчи - пишу своему "старшему начальнику" комментарий относительно ненадлежащего качества оказания помощи на уровне медроты и сомнения в профессионализме и осведомленности в протоколах одного из анестезиологов стаб.пункта. Старший начальник в лице начальника медицинской службы 59 бригады - целая госпожа майор Алина Евгеньевна Осиевская отвечает на это цитатой со времен вконтакте", - рассказывает парамедик.

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Алина Михайлова также показала, как именно ответила эта начальница:

"Если долго сидеть у реки, то можно увидеть как по ней поплывут трупы ваших врагов. Восточная мудрость. Хорошего дня и вам".

"Я могу это расценивать как угрозу? Как ответ "нам по**й, не за***чивайте"? Разъяснения, видимо хотелось бы получить, но думаю "старший начальник" ответит дальше анекдотом из газетки "советчица"", - добавляет активистка.

Михайлова отметила, что работает во фронтовой медицине с 2016 года, однако она ни разу не относилась к своим обязанностям небрежно.

"Все устали. Я во фронтовой медицине с 2016 года. 2 года полномасштабки. Однако ни разу к своим обязанностям я не относилась халатно. Со временем прогресс моей медслужбы растет. Качество помощи, обученность ОС, профессионализм - на уровне, на котором сегодня работают передовые бригады. Это возможно. Когда ты не высиживаешь яйца на должности. А живешь делом, которое делаешь", - подчеркнула она.

Позже парамедик сообщила, что командование уже отреагировало на такой инцидент.

"Будем видеть результаты и выводы, надеюсь. А не искать врагов и их трупы среди своих", - подчеркнула она.

Алина Михайлова и Волки Да Винчи - последние новости

Как писал УНИАН, в июне неизвестные изуродовали могилы павших украинских защитников - Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус" и Павла Петриченко. Тогда об этом сообщила парамедик, военнослужащая спецподразделения ВСУ "Волки да Винчи" Алина Михайлова.

Позже нарушительницу нашли и задержали. Тогда не было известно, по каким причинам она это сделала.

В то же время Алина Михайлова сделала жесткое заявление о демобилизации.

"Это то, чего мне не хватает (определенности - УНИАН). Потому что я как бы реально... Я себя чувствую, как будто я в рабстве. И когда меня отсюда выкупят, - я не знаю. То есть я буду еще год в этой армии, два, три. Я даже боюсь говорить дальше цифры. Четыре? Пять? То есть мне будет 35, а у меня дембеля еще не будет", - отметила в эфире "Армия TV" и добавила, что "это страшно".

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