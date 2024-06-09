По ее мнению, люди не хотят мобилизоваться, в частности из-за того, что "они не знают, когда их отсюда отпустят".

Алина Михайлова, руководитель медицинской службы "УЛЬФ" отдельного батальона "Волки Да Винчи" им. Дмитрия Коцюбайло, отмечает, что из-за неопределенности относительно демобилизации она чувствует себя "как будто я в рабстве".

"Это то, чего мне не хватает (определенности - УНИАН). Потому что я как бы реально... Я себя чувствую, как будто я в рабстве. И когда меня отсюда выкупят, - я не знаю. То есть я буду еще год в этой армии, два, три. Я даже боюсь говорить дальше цифры. Четыре? Пять? То есть мне будет 35, а у меня дембеля еще не будет", - сказала Михайлова в эфире "Армия TV" и добавила, что "это страшно".

По ее мнению, люди не хотят мобилизоваться, в частности из-за того, что "они не знают, когда их отсюда отпустят".

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"Это следующий вопрос, почему они не хотят... Так невозможно. Это только реально отчаянные в начале войны шли подписывали эти контракты. Я еще контракт подписала. А теперь ты сидишь думаешь: "Да, хорошо, так уже два года, вроде уже все. А когда домой отпустят?", - отметила руководитель медицинской службы.

Так, добавила Михайлова, "неопределенность стопорит людей очень сильно".

"Если бы сейчас мне сказали: "Алин, надо еще послужить 10 месяцев, 12, 22, 36 - все, окей... Очень больно, очень грустно, но это хотя бы какой-то срок", - сказала она.

На замечание журналиста, что, вероятно, очень многие военнослужащие, получив право демобилизоваться, этого не сделают, понимая свою ответственность перед страной, близкими и людьми из своего подразделения, Михайлова отметила, что это она на интервью "такая умная" и хочет демобилизации.

"Если бы мне сказали: "Ну, давай, сейчас шуруй", я бы сказала: "Да, а на кого я оставлю медслужбу? А на кого я оставлю батальон? А что с ним будет?". Просто хочется для себя понимания, что о тебе помнят, что ты здесь в этой армии уже два года, и где тот срок, когда я, если что, могу уйти. А если что, - могу еще остаться до какого-то определенного другого срока", - сказала Михайлова.

Новый закон о мобилизации - главные новости

Ранее законопроектом о мобилизации предусматривалась демобилизация после 36 месяцев службы. Впрочем, положение о демобилизации из законопроекта, который затем стал законом, убрали, поскольку уволенных со службы людей пока некем будет заменить.

В будущем, возможно, будет принят отдельный законопроект, по которому будет установлена демобилизация в Украине после определенного срока службы. В Верховной Раде уже работают над таким законом.

Народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко отмечает, что военные на фронте ждут законопроект о демобилизации, но существует несколько важных нюансов. По его словам, во время поездок нардепы поняли, что существует большая пропасть между пехотинцами, солдатами в окопе и генералами, Министерством обороны или Генеральным штабом.

"Относительно демобилизации - да, те, кто уже давно на фронте, ждут соответствующий законопроект. Однако есть несколько нюансов. Во-первых, сейчас ни в одной стране мира нет практики демобилизации после 36 или 48 месяцев службы во время военного положения. Нам не с кого брать пример. Во-вторых, если мы демобилизуем после определенного периода службы всех военных, то получим огромный дефицит кадров в армии. Поэтому для того, чтобы ввести механизм демобилизации, нам нужно сначала наладить процессы мобилизации", - отметил Горбенко.

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