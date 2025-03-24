Он работал в Харьковской области.

Российский "военкор" Александр Федорчак погиб в зоне боевых действий.

О смерти пропагандиста сообщило российское издание "Известия", где он и работал. Деталей о гибели Федорчака там не раскрыли.

"Корреспондент "Известий" Александр Федорчак погиб в зоне проведения "спецоперации" (войны РФ против Украины, – ред.)", – говорится в сообщении.

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Известно, что пропагандист работал в Харьковской области – на Купянском направлении.

Ликвидация российских пропагандистов

В январе 2025 года на трассе Донецк-Горловка был ликвидирован российский пропагандист, еще пятеро получили ранения. РосСМИ сообщали, что машина, в которой ехали рупоры Кремля, была атакована дроном.

В ноябре 2024 года на фроте был ликвидирован администратор одного из крупнейших Z-пабликов – "Архангел спецназа Z". Отмечалось, что тот погиб на Донецком направлении во время проведения штурмовых действий в стрелковом бою.

В апреле прошлого года на Запорожье был ликвидирован журналист пропагандистского российского издания "Известия" Семен Еремин. Тогда сообщалось, что он получил ранение, когда снимал репортаж в оккупированной Запорожской области.

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