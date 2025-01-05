Российское агентство РИА Новости отметило, что его "корреспонденты" находятся в удовлетворительном состоянии.

В результате удара дрона по машине на трассе Донецк-Горловка был ликвидирован российский пропагандист, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщило российское пропагандистское агентство РИА Новости.

"Внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов погиб при ударе дрона ВСУ по гражданской машине на трассе Донецк-Горловка. Корреспондент РИА Новости Максим Романенко и еще четверо сотрудников СМИ ранены", - сказано в сообщении.

По сообщению РИА Новости, раненых пропагандистов доставили в больницы. Агентство отметило, что его корреспонденты находятся в удовлетворительном состоянии.

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Ликвидация российских пропагандистов

Ранее в России подтвердили, что во время разгрома наемников частной военной компании "Вагнер" в Мали был убит известный пропагандист Никита Федянин. Он участвовал в так называемой "СВО", как в Москве называют полномасштабную войну против Украины.

ТАСС со ссылкой на окружение автора провоенного Telegram-канала Grey Zone пишет, что тот некоторое время находился в Центральноафриканской Республике, а затем поехал в Мали, чтобы сделать "серию репортажей о деятельности малийской армии".

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