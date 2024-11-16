"Асвабадителя" ликвидировали во время очередного мясного штурма.

На фронте в Украине был ликвидирован администратор одного из крупнейших Z-пабликов – "Архангел спецназа Z". Соответствующее сообщение в самом паблике разместили другие его администраторы.

"На Донецком направлении при проведении штурмовых действий в стрелковом бою погиб один из админов проекта "Архангел Спецназа", Егор "Щит", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что "Архангел спецназа Z" – один из крупнейших провоенных пабликов в России. Его аудитория составляет более 1,1 миллиона подписчиков.

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Другие ликвидированные "зетники"

Как писал УНИАН, в июле при разгроме группы "вагнеровцев" в Мали местные туареги среди прочих "денацифицировали" автора провоенного Telegram-канала Grey Zone Никиту Федянина.

В августе на Курском направлении едва не погиб другой известный Z-военкор Евгений Поддубный. Он получил тяжелое ранение во время атаки дрона и какое-то время считался погибшим.

Также мы рассказывали, что в начале года застрелился один из самых авторитетных "зетников", в прошлом соратник Игоря Гиркина, Андрей Морозов по кличке "Мурз". Он был шокирован масштабом российских потерь в битве за Авдеевку и пытался поднять эту тему публично, но соратники по цеху его "затравили", доведя до самоубийства.

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