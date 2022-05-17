Пострадала центральная часть города и массив "Дачный".

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Ахтырке, по меньшей мере 5 раненых.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Сегодня около пяти часов утра по Ахтырке был вражеский ракетный удар. Пять российских ракет прилетели по мирным гражданским объектам и вызвали немало разрушений. Загорелись складские помещения. Ударной волной повредило входную дверь в подъезд двухэтажного дома, люди были заблокированы внутри. Пострадало немало частных домов. Удары в целом пришлись по центральной части города и массиву "Дачный". В храме повыбивало окна. Пострадал и детский сад "Сказка", - говорится в сообщении.

По словам Живицкого, по меньшей мере пять человек получили ранения.

Напомним, ранее российские оккупанты обстреляли приграничье Сумщины неуправляемыми авиационными ракетами.

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