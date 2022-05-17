Российские военные обстреляли Северодонецк, Горное, Золотое, Рубежное, Лисичанск и другие населенные пункты Луганской области.

В Северодонецке российские военные попали в больницу, нанесли удары по Попаснянщине. Всего в результате обстрелов Луганской области погибли десять человек и еще трое ранены.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, среди раненых жители Горного, Золотого и Боровского.

"Утром огонь артиллерии враг вновь направил на Северодонецкую городскую многопрофильную больницу, где теперь повреждены еще два корпуса. Зафиксировано попадание в здание Северодонецкого научно-производственного объединения "Импульс", известного своими разработками на весь мир. Также в Северодонецке разрушены магазин строительных материалов и четыре многоэтажки. Еще четыре дома – в Рубежном, два – в Лисичанске", - рассказал он.

Председатель ОВА также сообщил о двух авиационных ударах по селам Попаснянской общины, в результате которых разрушениям подверглись три дома во Врубовке, четыре – в Камышевахе, по два – в Новозвановке и Троицком, три – в Тошковке горной общине.

Напомним, ранее в районе Горного в Луганской области российские оккупанты понесли потери и отошли.

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