По словам военного, Россия имеет огромный дефицит солдат.

Российские военные не готовы воевать, их используют как пушечное мясо. Именно поэтому оккупанты вынуждены привлекать на фронт так называемый "Африканский корпус", при этом перспективы на поле боя это не будет иметь. Об этом в эфире "Эспрессо" сказал генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Он опроверг информацию западных спецслужб и СМИ о том, что сил и средств у России безграничное количество.

"Сегодня в России есть около 1 350 000 военнослужащих. До полумиллиона воюет на территории нашего государства. У нас также насчитывается примерно 1 100 000 военных. То есть это равенство, потому что при проведении операции по защите надо меньше сил. Сейчас проводится оценка огневых возможностей подразделений, которые могут быть использованы. Поэтому Россия имеет огромный дефицит военнослужащих", - рассказал военный. Видео дня

По его словам, поскольку российская армия уже потеряла более полумиллиона своих военных с начала полномасштабной войны в Украине, россияне вынуждены привлекать на фронт "Африканский корпус".

"Российские военные неподготовлены. Они не готовы воевать, необученные, часто бывают безграмотные и используются как пушечное мясо. ... Поэтому россияне вынуждены брать кубинцев, непальцев, "Африканский корпус" и так далее. Но что же это за корпус? Вагнеровцы готовили в шести странах Африки военные формирования из местных африканцев. Поэтому в данной ситуации это подготовленные вагнеровцами команды из местных, которых они сагитировали сегодня воевать в Украине. Но это совсем другая ситуация. Они выполняли полицейские или террористические функции в отношении своих оппонентов в Африке, а здесь реальное поле боя с полномасштабными огневыми средствами с нашей стороны, которые уничтожают десятки, а то и сотни таких команд, которые прибудут в Украину", - говорит Маломуж.

Он подчеркнул, что "новобранцы" очень ошиблись, что пришли в Украину.

"Это не Африка, а реальный бой, с огромными потерями для них. Думаю, перспектив нет, даже при тех навыках, которым их научили бойцы Вагнера", - прогнозирует генерал.

"Африканский корпус" в Украине: что известно

Во время наступления на Волчанск Россия задействовала "Африканский корпус". Об этом сообщила разведка Британии. По ее данным, эти подразделения, скорее всего, ранее были развернуты в Сирии, Ливии, Буркина-Фасо и Нигере.

"Африканский корпус" Минобороны РФ, созданный в декабре 2023 года, насчитывает более 2 000 кадровых солдат и офицеров, а также опытных наемников, многие из которых ранее служили в группе Вагнера.

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