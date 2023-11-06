Власти Херсонской области показали последствия ужасных обстрелов.

За прошедшие сутки российская армия применила рекордное количество авиабомб по населенным пунктам Херсонской области.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, в течение суток противник нанес 12 авиационных ударов с применением 85 управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонщины. Отмечается, что это - рекордное количество за сутки с начала войны, которое РФ применила против жителей Правобережья.

Также враг применил два FPV-дрона и сбросил с БпЛА других модификаций 22 осколочных боеприпаса. В результате одного из ударов поврежден частный автомобиль.

За минувшие сутки враг совершил более 100 артиллерийских обстрелов с использованием 518 снарядов. Только по Херсону враг бил 8 раз, обстреляны Антоновка, Садовое, Берислав, Казацкое. В результате обстрелов ранены 8 гражданских, повреждены 9 частных домов, здание частного предприятия и административное здание.

В Силах обороны добавили, что ликвидировали на этом направлении 24 оккупанта, уничтожено БМП-3, два автомобиля, наблюдательный пункт и полевой пункт боепоставки врага.

Сейчас на дежурстве три боевых корабля захватчиков маневрируют вблизи побережья РФ и временно оккупированной территории Автономной Республики Крым: два - в Черном море, один - в Азовском. Российские ракетоносители сейчас заведены в пункты базирования.

По данным начальника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, за минувшие сутки противник совершил 132 обстрела, выпустив 640 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА, С-60-1 и авиации, один из них - ракетный. По Херсону враг выпустил 58 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, магазин в Бериславе; частные предприятия в Херсоне... Вчера около 20:30 российские террористы нанесли ракетный удар по центру областного центра. Вследствие этого повреждены многоэтажки. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается", - отметил чиновник.

Прокудин также обнародовал видео, на котором зафиксированы последствия одного из прилетов.

"Такой вид имеют многоэтажки в Суворовском районе Херсона после попадания российской ракеты Х-31. по одному из зданий враг ударил уже третий раз... Повреждены четыре дома, в одном из них обвалилось перекрытие... Побило и частные дома. Под огонь попала 54-летняя женщина, у которой диагностировали взрывную травму и ранение плеча", - отметил чиновник.

На видео также зафиксированы свидетельства людей об ужасах, которые пережили. Например, одна из женщин рассказывает, как при взрыве маленький обломок оконного стекла прожег ее тело. В то же время видно, что множество обломков, в том числе стеклянные усеяли улицы.

По данным главы Херсонской ГВА Романа Мрочко, удар по жилому был нанесен противорадиолокационной ракетой Х-31П.

"Армия РФ применила против мирных херсонцев оружие, которое используют против радаров в составе зенитных ракетных комплексов, батарей зенитной артиллерии и тому подобное. Чудом обошлось без жертв", - подчеркнул он.

Также, по его словам, ночью российские оккупационные войска обстреляли одно из медицинских учреждений в Херсоне. На дежурстве находились десять работников. Предварительно известно о повреждении снарядами медицинского здания.

В Главном управлении Национальной полиции в Херсонской области рассказали, враг выпустил управляемые авиабомбы по нескольким населенным пунктам Херсонщины, в частности терроризируя Бериславское направление. В Тягинке в результате ударов разрушены дома местных жителей. В казацком Каховском районе в результате минометного обстрела ранение головы получил 76-летний местный житель.

В Бериславе военные РФ с беспилотника атаковали жилой квартал города. В результате взрывов тяжелые ранения возле магазина получил 53-летний мужчина, также в собственном доме пострадал 61-летний мужчина.

Херсон и его пригороды российская армия обстреливала из различного вида вооружения. Из-за вражеских снарядов в многоэтажных домах повреждены окна и балконные рамы, изуродованы автомобили и дорожное полотно.

По ствольной артиллерии противник обстрелял прибрежную часть Корабельного района, ранения получили трое мужчин в возрасте 38, 60 и 70 лет, а также 47-летняя женщина. У всех пострадавших взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела.

В Днепровском районе в результате артиллерийского обстрела ранен 61-летний мужчина.

Вечером российские войска совершили ракетный удар по центральной части города, попав по жилой застройке. В результате мощного взрыва в пятиэтажном доме разрушена крыша и значительно повреждены квартиры, в окружающих многоэтажках и административном здании повыбивало окна.

Напомним, российские оккупанты нанесли комбинированный удар по югу Украины различными типами ракет и ударными дронами. В частности, по Одессе враг ударил "Ониксом" и "Искандером-М". Попал в центр города и по законсервированному промышленному зданию. Взрывной волной изуродовано 20 многоэтажных жилых домов, художественный музей в исторической части города, которая отнесена к наследию ЮНЕСКО. Повреждены складские помещения порта, разгрузочная спецтехника, машины с конвергом. Пострадало 8 гражданских. Также после обстрела возникли пожары в двух зданиях, а в селе Усатово поврежден частный дом.

Вас также могут заинтересовать новости: