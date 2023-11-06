Сегодня атакованному одесскому музею исполняется 124 года, из-за российской атаки отменяются мероприятия.

Одесский национальный художественный музей показал последствия ночной атаки по историческому центру города, которую совершили российские оккупанты.

Как сообщили в администрации музея, вечером 5 ноября Одесский национальный художественный музей значительно пострадал из-за ракетной атаки РФ. "А уже сегодня музейный день рождения - 124 года!... Одесский художественный закрыт. Переносим все события и отменяем Free Entrance Day, как мы планировали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди не пострадали. Сейчас идет процесс оценки повреждений, фиксация последствий поражения и следственные действия.

Администрация обнародовала оперативную фотофиксацию музея. На фото зафиксированы повреждения, которым подверглось старинное здание, залы, картины.

Среди пострадавших выставок: Маргит и Романа Сельских "Солнце заката / Sol occidens" из коллекции Эдуарда Дымшица, Бориса Айзенберга "Цветы за отвалами", работы Александра Грехова, Стаса Жалобнюка "Black Sea", Владимира Семкива "Радость", Альбины Ялозы "Алтарь небесного войска", Kinder Album "Большие луга, обильные травы".

Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер также прокомментировал ситуацию с музеем. "Именно в ночь на 6 ноября российские ничтожества "поздравили" нашу архитектурную достопримечательность ракетой, попавшей рядом. В здании повреждены стены, выбиты некоторые стекла и стекло. Проводятся работы по обследованию и фиксации повреждения очередного объекта в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО", - заявил чиновник.

Последствия вражеского удара также на видео зафиксировала мэрия Одессы.

Важные новости Одессы сегодня - что надо знать о новом ударе россиян:

Как сообщал УНИАН, ночью российская армия нанесла комбинированный удар по югу Украины различными типами ракет и ударными дронами. В частности, Одессу атаковали, по предварительным данным, "Ониксом" и "Искандером-М". Враг попал в центр города, по законсервированному промышленному зданию. Взрывной волной повреждено несколько многоэтажных жилых домов, музей в исторической части города, которая отнесена к наследию ЮНЕСКО.

Также по припортовой инфраструктуре города оккупанты направили дроны: 15 беспилотников уничтожены, но в результате попадания повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, машины с зерном.

Ночью в Одессе пострадало 5 жителей города. В центре улицы образовалась огромная воронка. Из-за повреждения инфраструктуры изменены маршруты трамваев.

Что надо знать об одесском художественном музее сегодня

Одесский национальный художественный музей расположен в историческом центре Одессы (на улице Софиевской), во дворце Нарышкиных, являющемся памятником архитектуры начала XIX века.

В 1888 году его купил городской голова Одессы Григорий Маразли и в 1892 году передал здание городу с целью устройства в нем музея изящных искусств. Открытие музея состоялось в 1899 году. Недавно музей получил статус "национальный".

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