По его приказу было год назад обстреляно ракетами Винницу, где погибло 29 человек, из которых трое детей.

Бывшему командующему Черноморским флотом Российской Федерации Игорю Осипову, который приказал ударить по Виннице ракетами "Калибр", в результате чего погибли 29 человек, из них трое детей, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Следователи установили, что именно Осипов организовал массированную воздушную атаку по Виннице 14 июля 2022 года. "По его приказу враг совершил удар по украинскому городу ракетами "Калибр" с российского боевого надводного корабля, базировавшегося вблизи мыса Фиолент Крымского полуострова", - отмечают в СБУ.

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В украинской спецслужбе напоминают, что тогда погибло 29 винничан, из них трое детей, а еще 154 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Кроме того, российские ракеты разрушили 35 жилых домов, почти 70 частных автомобилей и коммунальных транспортных средств.

Осипову сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны соединенных с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

При этом в СБУ напомнили, что это уже не первое подозрение Осипову. В начале этого года СБУ сообщила ему о подозрении за организацию систематических ракетных ударов из акватории Черного моря по украинским густонаселенным пунктам. Ему уже было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины за развязывание и ведение агрессивной войны и за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Винницкая трагедия 14 июля 2022 года

Как сообщал УНИАН, 14 июля 2022 года Россия ударила по городу крылатыми ракетами "Калибр".

Тогда весь мир увидел страшные фото маленькой 4-летней Лизы, которая погибла в своей детской коляске после "прилета" ракеты. Девочку мама Ирина называла солнечным ребенком. Они тогда ехали заниматься к логопеду. Женщину тогда также ранило и от нее некоторое время скрывали, что дочь погибла.

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