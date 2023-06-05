Ирина была 7 месяцев на реабилитации за границей после попадания обломков ракет.

Среди убитых Россией украинских детей - 4-летняя Лиза. Девочка, которую мама Ирина называла солнечным ребенком, погибла во время теракта в Виннице.

Теперь мама погибшей учится заново жить. Она согласилась на первое интервью после трагедии, только что вернулась из-за границы, говорится в сюжете ТСН.

"6 марта у Лизы был день рождения - 5 лет. Думала, приеду из Австрии на 2 недели, побуду и поеду обратно. Но я сюда приехала, сказала, что все, я больше не хочу в Австрию", - говорит женщина.

Позади у Ирины-7 месяцев реабилитации и десятки хирургических вмешательств после попадания обломков ракет. Теперь женщина снова в Виннице, в родном городе, в который с Лизой убегала от войны в столице. Пока она живет у мамы и показывает здесь комнату Лизы.

"Мы шли к логопеду, это был обычный день, мы ходили туда 4 раза в неделю. Никто не знал, что так будет", - вспоминает 14 июля 22-ого Ирина. Это был один из самых кровавых дней, тогда Россия сбросила на Винницу четыре ракеты - погибли 28 человек, более 200 раненых.

Почти год спустя Ирина вернулась на место трагедии и вспомнила, что в момент "прилета" все вокруг было черное, стояли авто, а людей вообще не было. Она начала кричать к мужчине, который держался за голову, и просить помочь вытащить Лизу из коляски, потому что рука не слушалась.

"Он подбегает к коляске и говорит, что извините, я ничем не могу помочь. Я смотрю потом на Лизу и понимаю, что Лиза уже все", - вспоминает мама и не может сдержать слез.

Ирина была сама тяжело ранена, но постоянно говорила, чтобы помогли ее Лизе, а потом она услышала чью-то просьбу накрыть ее дочь, потому что "на это невозможно смотреть".

Мама погибшей Лизы была в больнице, из ее тела достали два десятка обломков ракет. От нее скрывали, что ее дочь погибла. Женщина говорит, что девочка пришла к ней во сне и попрощалась - в белом платье и с нимбом над головой.

Сейчас Ирина пытается найти работу, вести соцсети и посещать детские интернаты. Она говорит, что не хочет ехать за границу, она будет оставаться в Виннице.

Российская ракетная атака по Виннице 14 июля 2022 года

14 июля 2022 года Россия ударила по Виннице крылатыми ракетами "Калибр", запустив их из акватории Черного моря.

В результате этого теракта РФ погибли 28 человек, количество пострадавших, находившихся в больницах, достигало 70 человек.

В своей детской коляске после "прилета" погибла крошечная Лиза. Фото с места трагедии облетело весь мир, на нем - окровавленная детская коляска.

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