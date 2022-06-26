Генпрокурор сообщила, что Россия совершает ежедневно 100-200 военных преступлений.

В Украине армия РФ за эту неделю осуществила около 500 обстрелов гражданской инфраструктуры.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила в Фейсбуке.

"Обстрелян центр столицы - на месте ракетной атаки на жилой дом работают прокуроры и следователи, а также эксперты Военного совета при Офисе генпрокурора", - отметила Венедиктова.

По ее словам, Россия устроила в Украине ракетный дождь в эти выходные, не прекращая артиллерийский огонь по нашим городам и селам.

Генпрокурор сообщила, что Россия совершает ежедневно 100-200 военных преступлений. Она добавила, что правоохранители устанавливают российских летчиков, которые сбрасывают бомбы, артиллеристов, которые запускают снаряды по домам украинцев, школах и больницах. Также правоохранители устанавливают лиц, отдающих такие приказы.

Венедиктова заявила, что сейчас уже осуждены двое наводчиков "града". Прокуроры доказали, что они наводчики бомбили гражданскую инфраструктуру Харьковщины. Военнослужащим РФ назначено по 11,5 лет заключения.

Кроме того, состоялось подготовительное заседание по делу относительно наводчика российского танка, который расстрелял дом на окраине Чернигова. Заседание по сути назначено Деснянским райсудом Чернигова на 30 июня. Слушания наводчик ожидает в следственном изоляторе.

Ночью 25 июня Российская Федерация впервые применила дальние бомбардировщики Ту-22М3 для ударов по Украине с территории Беларуси. В целом враг выпустил по территории страны более полусотни ракет различных типов: воздушного, морского и наземного базирования.

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