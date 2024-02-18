Отчет дала 47-я отдельная механизированная бригада.

В 47-й отдельной механизированной бригаде рассказали, что уничтожили в районе Авдеевки более 7 тысяч российских оккупантов и более сотни единиц вражеской техники.

Отмечается, что бригада продолжает держать определенные рубежи на Авдеевском направлении.

"За весь период воины 47 ОМБр отбили три фазы наступления российских оккупантов, не давая врагу продвинуться в районе Степного и Очеретино. Потери врага в зоне ответственности нашей бригады составили: более 7 000 личного состава, более 100 единиц техники (из них два танка Т90), 25 беспилотников (ZALA, Ланцет, SuperCam)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, артиллеристы этого военного подразделения поразили и уничтожили 3 командных наблюдательных пункта, 12 складов с боеприпасами, 16 минометных расчетов, 6 орудий и 18 грузовых автомобилей.

"Битва продолжается. Враг продолжаешь наступать. Светлая и вечная память нашим собратьям, отдавшим свою жизнь в боях за Авдеевку. Отомстим!",- отмечают военные.

Куда РФ может пойти после Авдеевки

Напомним, секретарь Комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности Роман Костенко считает, что оккупанты, вероятно, "возьмут след" за ВСУ после их отступления из Авдеевки. По его данным, сейчас Россия сосредоточила больше всего войск именно на Авдеевском и Купянском направлении. Нардеп акцентировал, именно поэтому нужно, чтобы тыловые резервы становились оборону и пропускали через себя войска, которые уже истощили оккупанты.

По словам Костенко, также есть несколько направлений, на которое Россия могла направить внимание. В частности, на Херсонщине сейчас тоже тяжело: оккупанты противопоставляют армии Украины свои КАБы, артиллерию, пытаясь выбить ВСУ. Это делается для того, чтобы Украине не было откуда взыскать резервы, акцентировал секретарь комитета нацобороны ВР.

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