Процесс отступления наших войск с позиций может оказаться еще сложнее.

Оккупанты, вероятно, "возьмут след" за Вооруженными силами Украины после их отступления из Авдеевки, преследуя уходящие силы.

Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности Роман Костенко. По его словам, сейчас Россия сосредоточила наибольшие группировки войск именно на Авдеевском и Купянском направлении.

Если оценивать, на какой город враг может нацелиться после Авдеевки, прогноз Романенко такой:

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"Какое они примут решение? Обычно, когда отходят войска, логично идти по следу отходящих войск", - сказал он Radio NV.

Нардеп акцентировал, именно поэтому важно, чтобы тыловые резервы ставали в оборону и пропускали через себя войска, которые уже истощили оккупанты. "Чтобы они вышли на отдых. Видя, что войска отходят, противник должен идти за ними и нас догонять, вступать в бой", - пояснил он.

Также есть несколько направлений, на которое Россия могла направить внимание, уточнил Романенко. В частности, на Херсонском сейчас тоже тяжело: оккупанты противопоставляют армии Украины свои КАБы, артиллерию, пытаясь выбить ВСУ. Это делается для того, чтобы Украине не было откуда стянуть резервы, акцентировал секретарь комитета нацобороны ВР.

"Купянский и Авдеевский сейчас наиболее горячие направления, там больше всего войск сосредоточено", - добавил он.

Украина уточнила потери РФ в боях за Авдеевку

Сегодня заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин уточнил потери РФ в боях за Авдеевку. Он назвал этот город "кладбищем для оккупантов" и рассказал, что даже россияне в шоке от таких потерь.

Речь идет о тысячах, это признавала даже Россия в своих соцсетях (блогеры писали о суточных потерях на уровне полторы тысячи оккупантов), уточнил Жорин.

"Я уверен, что общие потери за все время обороны Авдеевки - больше 47 тысяч", - заявил он.

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