Военный эксперт назвал Путина символистом, который верит в даты.

Вскоре в Украину должно поступить анонсированное на последнем "Рамштайне" вооружение, поэтому до этого времени Россия будет пытаться активизироваться на фронте, то есть пойти в наступление. У Путина есть планы к годовщине полномасштабного вторжения.

Об этом в интервью "Обозревателю" заявил военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, путинская армия будет пытаться наступать ввиду того, что в перспективе ВСУ усилятся вооружением, техникой и боеприпасами.

"В это время путинская армия действует по принципу разведки боем, пытается атаковать наши позиции на четырех участках фронта – Лиманском, Авдеевском, Бахмутском и Угледарском. Путинские генералы действуют в пределах своих компетенций и возможностей, то есть тех ресурсов, которые они имеют, и при этом они стараются работать на опережение – перехватить инициативу", — пояснил эксперт.

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Селезнев заявил, что вскоре украинцы станут свидетелями масштабного контрнаступления ВСУ, и до этого Россия будет атаковать. Самые опасные направления - восток, юг и направление на Киев с севера.

Также военный эксперт назвал Путина символистом, который верит в даты. Поэтому к годовщине начала большой войны президент РФ будет пытаться получить какие-то территориальные военные достижения.

Разговоры о новом наступлении РФ

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил о подготовке РФ к максимальной эскалации.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия может приурочить новое наступление к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

В интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что "даже не сомневается, что россияне пойдут в новое наступление".

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