Боевики блокируют возобновление газоснабжения в Марьинку и Красногоровку - СЦКК

За год проигнорировано 25 обращений о гарантиях безопасности для возобновления функционирования газораспределительной станции.

Оккупационные власти ОРДО продолжают блокировать возобновление газоснабжения в населенные пункты Марьинка и Красногоровка Донецкой области.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК информирует, что оккупационные власти ОРДО продолжают сознательно игнорировать заявки предприятий Донбасса о предоставлении гарантий безопасности для проведения обслуживания и ремонта объектов инфраструктуры, которые расположены вдоль линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

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Так, несмотря на все усилия украинской стороны СЦКК и содействие представителей СММ ОБСЕ, уже более года нерешенным остается вопрос возобновления функционирования газораспределительной станции и участки газопровода «Марьинка-Красногоровка», без газа и тепла находятся тысячи мирных жителей, десятки объектов социальной инфраструктуры и ряд предприятий региона.

В настоящее время соответствующими специалистами предприятия ОАО «Красногоровский огнеупорный завод» составлен перечень необходимых работ по возобновлению функционирования газораспределительной станции и участка газопровода «Марьинка-Красногоровка», среди которых:

восстановление освещения на газораспределительной станции «Марьинка - Красногоровка» и ревизия контрольного оборудования и автоматики;

проведение земельных работ по экспертизе состояния газопровода-отвода вывода с изготовлением 2-х шурфов на газораспределительной станции и нити высокого давления в районе трассы Запорожье – Донецк.

"Проведение указанных работ возможно только после предоставления необходимых гарантий безопасности со стороны ОРДО, но все заявки предприятия ОАО «Красногоровский огнеупорный завод», которых только за прошлый год было двадцать пять, остались от ОРДО без ответа. Похоже, российско-оккупационные власти ОРДО «беспокоятся» о жителях Донбасса только на словах, сознательно игнорируя решение насущных проблем гражданского населения и вопросов жизнеобеспечения региона", - отмечают в СЦКК.