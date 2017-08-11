Боевики блокируют доступ патрулей ОБСЕ к Красногоровской газораспределительной станции - СЦКК

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) сообщает, что поддерживаемые Россией боевики на Донбассе помешали патрулям ОБСЕ 11 августа осмотреть и выяснить объем ремонтно-восстановительных работ на Красногоровской газораспределительной станции вблизи линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«11 августа НВФ ОРДО в очередной раз помешали патрулям ОБСЕ во главе с первым заместителем председателя Миссии Александром Хугом осуществить осмотр и выяснить объем ремонтно-восстановительных работ на Красногоровской газораспределительной станции, расположенной вблизи линии соприкосновения. НВФ ОРДО отозвали гарантию безопасности на время пребывания вблизи станции патрулей ОБСЕ, мотивируя вымышленным предлогом о якобы обстрелах со стороны подразделений ВСУ вечером 10 августа пожарной машины на окраине Донецка. Настоящая же причина срыва данного мероприятия - это стремление любым способом не дать Александру Хугу и сотрудникам Миссии попасть на Красногоровскую ГРС», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что такими действиями руководство ОРДО целенаправленно пытается создавать предпосылки для возникновения гуманитарных и экологических катастроф на территории, подконтрольной правительству Украины, сознательно игнорируя все заявки на обеспечение режима «тишины» при ремонте и восстановлении критических объектов гражданской инфраструктуры.

«Уже более трех лет Красногоровка и Марьинка остаются без газоснабжения, а это в 26 тыс. человек, 13 газовых котельных, 6 школ и 5 дошкольных учреждений. Остановлена работа почти всех ближайших ведущих предприятий, на которых работало большинство местных жителей: «Красногоровский огнеупорный завод», молочный завод «Лактис», «Марьинский хлебозавод». За все это время НВФ ОРДО ни разу не предоставили гарантий безопасности для проведения ремонтно-восстановительных работ на Красногоровской ГРС", - отметили в Минобороны.

Как сообщал УНИАН ранее, 10 августа боевики так называемой ДНР на блокпосту возле с. Верхнешироковское Новоазовского района Донецкой области задержали патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Т. нз. "ДНР" остановили патруль СММ ОБСЕ на 31 мин. на блокпосту возле Верхньошироківське, другие гражданские лица могли проходить. Нарушение Минска", - подчеркивается в сообщении.