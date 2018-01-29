Волкер передал Суркову имена некоторых украинских заложников для обмена

17:37, 29 января 2018
Война
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Волкер не имеет возможности говорить о конкретных временных рамках следующего обмена / фото УНИАН

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявил, что передал помощнику президента России Владиславу Суркову имена некоторых украинских заложников, которые необходимо включить в дальнейший обмен заложников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во телефонного пресс-брифинга для журналистов, организованного в Нью-Йорке.

Дипломат сказал, что обсуждал с Сурковым среди различных вопросов процесс обмена заложников и отметил успешный обмен, состоявшийся в конце декабря 2017 года.

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"Действительно, я встретился с пятью заложниками, которые были освобождены российской стороной конфликта, когда я находился в Киеве на прошлой неделе, но все еще много заложников содержится. И это важно, чтобы все заложники, связанные с конфликтом, были освобождены", - подчеркнул Волкер.

"Я сообщил некоторые конкретные имена, которые были предоставлены мне (освобожденными) заложниками, когда я встретил их в Киеве, чтобы идентифицировать многих людей, которые все еще содержатся в неволе", - подчеркнул Волкер.

При этом дипломат сказал, что он не может говорить о конкретных временных рамках следующего обмена или количестве заложников, которых могут обменять.

"Это то, я знаю, над чем идет работа в Трехсторонний контактной группе и в рамках других каналов, но я хочу подчеркнуть, что я поднимал этот вопрос и настойчиво призывал, чтобы были дальнейшие обмены, и господин Сурков принял к сведению это", - сказал Волкер.

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Теги: #обмен пленными на Донбассе#Волкер и Сурков#Волкер о Донбассе