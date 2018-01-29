Волкер передал Суркову имена некоторых украинских заложников для обмена

Спецпредставитель США призвал помощника президента РФ продолжать осуществлять обмен заложников.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявил, что передал помощнику президента России Владиславу Суркову имена некоторых украинских заложников, которые необходимо включить в дальнейший обмен заложников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во телефонного пресс-брифинга для журналистов, организованного в Нью-Йорке.

Дипломат сказал, что обсуждал с Сурковым среди различных вопросов процесс обмена заложников и отметил успешный обмен, состоявшийся в конце декабря 2017 года.

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"Действительно, я встретился с пятью заложниками, которые были освобождены российской стороной конфликта, когда я находился в Киеве на прошлой неделе, но все еще много заложников содержится. И это важно, чтобы все заложники, связанные с конфликтом, были освобождены", - подчеркнул Волкер.

"Я сообщил некоторые конкретные имена, которые были предоставлены мне (освобожденными) заложниками, когда я встретил их в Киеве, чтобы идентифицировать многих людей, которые все еще содержатся в неволе", - подчеркнул Волкер.

При этом дипломат сказал, что он не может говорить о конкретных временных рамках следующего обмена или количестве заложников, которых могут обменять.

"Это то, я знаю, над чем идет работа в Трехсторонний контактной группе и в рамках других каналов, но я хочу подчеркнуть, что я поднимал этот вопрос и настойчиво призывал, чтобы были дальнейшие обмены, и господин Сурков принял к сведению это", - сказал Волкер.