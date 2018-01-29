Россия ничего не сделала, чтобы завершить конфликт на Донбассе — Волкер

Волкер отметил, что на встрече с Сурковым они обсуждали вопрос увеличения пунктов пропуска на Донбассе, а также о статусе российских военных в Украине.

Россия не сделала никаких шагов к тому, чтобы завершить вооруженный конфликт на Донбассе и прекратить агрессию в Украине.

Об этом сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время телефонной конференции с журналистами, говоря о россии и, в частности, его встреча с помощником Путина Владиславом Сурковым, пишет Громадське.

«Нет никакого сюрприза: территорию (Донбасса – ред.) оккупировала Россия, и она находится под контролем России», — подчеркнул Волкер.

На встрече с Сурковым они обсуждали вопрос увеличения пунктов пропуска на Донбассе, а также о статусе российских военных в Украине.

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«Говорили об обмене пленными. Состоялся успешный обмен перед Рождеством, который приветствовали и русские, и украинцы», — сообщил Волкер.

Кроме того он добавил, что на Донбассе на сегодня для миссии Красного Креста является весьма ограниченный доступ.

«Для Красного Креста является довольно ограниченный доступ к территории конфликта. Мы хотим больше доступа», — подчеркнул спецпредставитель США.

Ранее СМИ сообщали, что Волкер и Сурков не пришли к единой позиции относительно закона о деоккупацию Донбасса.

Это была четвертая встреча Волкера и Суркова. Предыдущая, третья встреча по урегулированию ситуации в Донбассе состоялась в середине ноября прошлого года в Белграде. Тогда Сурков заявил, что Россия согласовала три из 29 абзацев предложения США о размещении миротворцев на Донбассе.