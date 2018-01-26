Порошенко собирается обсудить с лидерами США поставки оружия Украине – Bloomberg

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении обсудить в пятницу, 26 января, в Давосе во время встречи с лидерами США вопросы экономической ситуации и безопасности, в том числе поставки оборонительного оружия Украине.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, которому Петр Порошенко дал интервью на полях 48-я встреча Всемирного экономического форума в Швейцарии, пишет "Радио свобода".

«Надеюсь, что завтра состоится эта встреча (с Дональдом Трампом – ред.). Безусловно, состоится встреча с Рексом Тиллерсоном, и мы обсудим различные вопросы сотрудничества со Штатами в области экономики, безопасности (в частности, относительно поставок оборонительного оружия), поддержки украинских реформ и, в частности, миротворцев, которых должен ввести Совет безопасности ООН в восточные регионы моей страны, чтобы остановить убийства украинцев, которые осуществляются россиянами», – сказал Порошенко.

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Президент Украины также выразил надежду, что Украина сможет до апреля получить транш в рамках программы расширенного финансирования на сумму около 17,5 миллиардов долларов США от Международного валютного фонда, поскольку страна, как он выразился, «выполнила 80 процентов» своих обязательств.

22 декабря Госдепартамент США объявил о принятии «дополнительных оборонных возможностей» для Украины. США не указали, какое новое оружие будет предоставляться Украине, но американские СМИ сообщали, что среди этих вооружений могут быть противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».

Конфликт на Донбассе продолжается с апреля 2014 года. Россия неоднократно отрицала участие своих военных в конфликте, о чем заявляют Украина и Запад. Москва же признает только присутствие российских «добровольцев» на Донбассе.