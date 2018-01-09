Ситуация в зоне проведения АТО обострилась - Мотузяник

Ситуация в зоне проведения АТО обострилась, впервые с начала новогодне-рождественского перемирия украинские военные вынуждены были адекватно ответить на провокации оккупантов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«Минувшие сутки отличились определенным обострением ситуации в районе проведения АТО. По-прежнему захватчик продолжал игнорировать установленный режим прекращения огня, при этом увеличив по сравнению с предыдущими сутками количество и интенсивность вражеских провокаций. Особую активность противник проявлял в светлое время дня. Враг предпринял обстрелы позиций украинских защитников, в частности, из минометов, запрещенных Минскими договоренностями, вооружения боевых машин пехоты и гранатометов. Упомянутые преступные действия оккупанта угрожали жизни и здоровью наших военнослужащих, поэтому они были вынуждены впервые с начала новогодне-рождественского перемирия адекватно отвечать на эти провокации», - рассказал Мотузяник.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе российско-террористические войска шесть раз нарушили режим тишины, в результате вражеских обстрелов ранены трое украинских бойцов.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе была достигнута договоренность об установлении новогодне-рождественского перемирия с полуночи 23 декабря, однако оккупанты нарушают договоренности.