С начала суток боевики 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе - штаб

С начала суток зафиксировано шесть фактов нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе.

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Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 8 января 2018 года.

«Соблюдения режима прекращения огня по вине российско-оккупационных группировок по-прежнему нет. Противник продолжает обстреливать из запрещенного Минскими договоренностями вооружения оборонительные укрепления Вооруженных сил Украины», - подчеркнули в штабе.

На Луганском направлении, сказано в сводке, оккупанты более двух часов вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и 120-миллиметровых минометов по защитникам Луганского и выпустили в этом районе около полусотни мин. Неподалеку от Светлодарска террористы обстреляли украинских воинов из гранатометов и пулеметов.

На Донецком направлении минометы калибра 120 мм боевики применили на Приазовье по защитникам Павлополя, а вооружение БМП, гранатометы и пулеметы – неподалёку от Талаковки. Еще дважды, в обеденное время, оккупанты из стрелкового оружия включительно со снайперами вели огонь по опорным пунктам сил АТО вокруг Новотроицкого. «В обоих из этих случаев наши защитники были вынуждены дать врагу адекватный ответ из стрелкового оружия», - подчеркнули в штабе.