США опасаются, что Украина лишится переданного ей оружия и не разрешают отправлять его в зону АТО - WSJ

Планы США поставить в Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin вызывали негативную реакцию в России и усугубили ухудшающиеся отношения, но американцы обеспокоены, что предоставляемое оружие может попасть в руки боевиков, что случалось ранее.

Как сообщает The Wall Street Journal, Вашингтон в прошлом месяце решил направить летальное оружие Украине, чтобы предотвратить агрессию со стороны пророссийских сепаратистов. Этот шаг предназначен для того, чтобы удержать конфликт от перехода к "горячей войне", улучшая способность правительственных сил защищаться от возможных наступательных действий боевиков.

Однако эта политика чревата потенциальными опасностями в отношении национальной безопасности, особенно в связи с риском, что оружие может попасть на другую сторону.

Американские чиновники отмечают, что они тщательно рассмотрели риски, принимая особые меры предосторожности с ракетами противотанковых систем Javelin.

Это оружие предназначено для подразделений далеко от линии фронта на востоке Украины, чтобы оно не использовалось для наступательных целей и не досталось врагу, если боевые действия переместятся.

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Они будут храниться в учебных центрах. Американские солдаты, которые сейчас находятся в Украине, будут регулярно проверять и вести их учет.

«Есть (учебный) комплект, поставляемый вместе с оружием, что дает людям на нашей стороне большую уверенность в том, что мы сможем вести его учет», - сказал высокопоставленный американский чиновник.

Как отмечается, это не гипотетическая проблема. Незаконные вооруженные формирования в зоне АТО уже захватывали американское оружие.

Так, в 2014 году США доставили в Украину радиолокационные системы малой дальности, по крайней мере, один из них был развернут на линии фронта возле Дебальцево для обнаружения места, с которого боевики совершали артиллерийские обстрелы.

Когда боевики разбили правительственные войска, те бежали, оставив части радара. Прокремлевские СМИ триумфально опубликовали фотографии деталей в упаковке.

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В то же время украинский военный представитель заявил, что части радиолокационной системы были уничтожены перед выводом сил.

Однако, проблема не ограничивается только Украиной. Например, США оказывали помощь, включая обучение и поставки оборудования, и Грузии во время конфликта 2008 года с поддерживаемыми Россией сепаратистами в Абхазии и Южной Осетии, и американская техника была захвачена на грузинских базах.

Как сообщал УНИАН, по данным американского телеканала ABC News со ссылкой на различные источники в Госдепартаменте США, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может согласовать план продажи Украиной противотанковых ракетных комплексов. В частности, отмечалось, что общий объем оборонного пакета на сумму 47 миллионов долларов будет включать продажу 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Вместе с тем в Госдепартаменте заявили, что США предоставят Украине «усиленный оборонный потенциал». Решение является частью усилий США, направленных на помощь Украине в защите ее территориальной целостности, и на то, чтобы «сдержать дальнейшую агрессию». При этом в Госдепартаменте не уточнили, о каком именно «усиленном оборонном потенциале» идет речь.

В свою очередь после появления информации о решении Белого дома предоставить Украине вооружение для защиты от российского вторжения в МИД РФ заявили, что США преступили черту и «разжигают войну».