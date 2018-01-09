В ближайшее время сдвигов в вопросе миротворцев ООН на Донбассе не будет - Ельченко

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко считает, что сдвигов в вопросе введения миротворческих сил ООН на востоке Украины не будет.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

По словам дипломата, в начале сентября 2017 был определенный оптимизм относительно согласования мандата миротворческой миссии ООН на Донбассе после того, как этим вопросом начал заниматься специальный представитель США по делам Украины Курт Волкер.

"После трех-четырех встреч американская сторона убедилась, что Россия отвергает все условия, важные не только для Украины и США, но и для партнеров по "нормандскому формату" и членов Совета безопасности ООН. Совбез был готов начинать работу над мандатом миротворческой операции, но Россия отвергла практически все важные положения и вернулась к своей идее о странной операции, где миротворцы ООН охраняли бы наблюдателей ОБСЕ", - сказал Ельченко.

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"И Лавров, и другие руководители России повторяют, как мантру: "Мы готовы пойти на то, чтобы миссия ООН охраняла ОБСЕ". Хотя ни в ОБСЕ, ни в ООН никто не может понять, что это даст. По меньшей мере, миротворцы должны стоять на государственной границе между Украиной и Россией!", - подчеркнул посол.

"Поэтому мне кажется, что в ближайшее время подвижек в этом вопросе не будет. Да, шанс был, но Россия его не использовала или не позволила использовать его", - добавил дипломат.

По убеждению Ельченко, Россия изначально не хотела введения миротворческих сил ООН на Донбассе. "Им нужно или сохранение ситуации, которая есть на сейчас, или так называемая «миротворческая» операция на российских условиях, которая заморозила бы этот конфликт на десятилетия. Ведь мы бы получили такую миротворческую операцию, с которой потом не знали, что делать и как ее оттуда вывести", - подчеркнул Ельченко.

Также посол заметил, что есть возможность рассмотрения вопроса миротворцев на заседании Генеральной ассамблеи ООН, но он не считает, что это целесообразно на нынешнем этапе.

Как сказал Ельченко, еще не исчерпаны все возможности в Совете безопасности. "Ведь решение Генассамблеи не будет обязательным для исполнения, и я не представляю, как оно может потом быть реализовано", - заявил дипломат.