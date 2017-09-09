Украина передала в Совбез ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе

Украинская делегация в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке на днях передала на рассмотрение партнерам из Совета безопасности ООН свой проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

Об этом заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев сообщил вчера вечером в эфире одного из национальных телеканалов.

По его словам, украинская сторона передала партнерам в Совете безопасности ООН свою резолюцию о размещении миротворцев еще в 2016 году.

"К сожалению, в то время она не вызвала ответной реакции и от партнеров, поскольку Российская Федерация заняла негативистскую позицию", - отметил Елисеев.

"По поручению президента обновленный проект резолюции был буквально несколько дней назад передан партнерам в Совете безопасности. Конечно, мы готовы и дальше работать", - сказал заместитель главы АП.

Также, по его словам, очень важно, что президент Украины Петр Порошенко поедет в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН и саммите Совета безопасности ООН.

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Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины заявил, что намерен в следующем месяце представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что это заявление Путина свидетельствует об очередной попытке России как стороны конфликта представить агрессию внутриукраинским конфликтом и исказить саму идею и цели развертывания миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели - установлению устойчивого мира на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.

Позже пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких модальностей по размещению миротворческих сил в Донбассе пока нет, обсуждение этого вопроса будет проходить в «нормандском формате».

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Украина настаивает на выводе всех российских войск с Донбасса до размещения миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного региона.