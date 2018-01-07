Рождественская тишина: с начала суток не зафиксировали ни одного обстрела в зоне АТО

19:09, 07 января 2018
Война
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В штабе АТО подчеркивают необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с рождественскими праздниками и подтверждают приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня, достигнутого на заседании Трехсторонней контактной группы.

В штабе АТО подчеркивают необходимость обеспечения мира и спокойствия / Министерство обороны Украины

По состоянию на 18.00 с начала суток, 7 января, вдоль всей линии разграничения сторон на Донбассе не зафиксировано ни одной вооруженной провокации. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

В штабе АТО подчеркивают необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с рождественскими праздниками и подтверждают приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня, достигнутого на заседании Трехсторонней контактной группы.

"Подразделения Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию перемирия по всей линии разграничения сторон и строго соблюдают Минские договоренности", - подчеркивают в штабе.

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Теги: #перемирие на востоке Украины#АТО на Донбассе ОБСЕ