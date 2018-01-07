Рождественская тишина: с начала суток не зафиксировали ни одного обстрела в зоне АТО

По состоянию на 18.00 с начала суток, 7 января, вдоль всей линии разграничения сторон на Донбассе не зафиксировано ни одной вооруженной провокации. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

В штабе АТО подчеркивают необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с рождественскими праздниками и подтверждают приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня, достигнутого на заседании Трехсторонней контактной группы.

"Подразделения Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию перемирия по всей линии разграничения сторон и строго соблюдают Минские договоренности", - подчеркивают в штабе.