Лавров заявил, что введение миротворцев на Донбасс необходимо согласовывать с боевиками

Миротворческая миссия ООН на Донбассе может быть развернута после разведения сил и согласования с боевиками – глава МИД

Москва. 30 ноября. УНИАН. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что миротворческая миссия ООН на Донбассе может быть развернута после разведения сил и согласования с российскими боевиками.

Как сообщает МИД России, об этом Лавров сказал в интервью итальянской газете «Либеро», опубликованном сегодня, 30 ноября.

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При этом он заявил, что суть российского предложения по Донбассу - силы ООН должны обеспечивать исключительно безопасность наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые будут размещены в зоне разведения по обе стороны линии соприкосновения, а также при патрулировании других районов конфликта в соответствии со своим мандатом по выполнению Минских договоренностей.

«Контингент ООН будет введен в зону конфликта после разведения сил и средств сторон. Размещение «ооновцев» должно быть согласовано с властями как в Киеве, так и в Донецке и Луганске. При этом основой урегулирования продолжают оставаться Минские соглашения, сохраняются все существующие переговорные площадки – минская Контактная группа и «нормандский формат», - сказал Лавров.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября президент Украины Петр Порошенко обратился в Совет безопасности ООН по поводу развертывания миротворческой миссии на Донбассе. Во время выступления на совместных дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН он подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая границу.

В РФ заявляют, что полноценная миротворческая операция на оккупированном Донбассе неприемлема с точки зрения Минских соглашений, и настаивают, что миротворцы ООН должны базироваться только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

11 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украина, США и Германия фактически имеют готовый проект резолюции ООН о миротворческой миссии на Донбассе.

Перед встречей спецпредставителя Госдепартамента США по делам Украины Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова в Белграде, состоявшейся 13 ноября, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что США готовятся в ближайшие дни предложить России план размещения на Донбассе 20 тыс. ииностранных миротворцев ООН.

27 ноября Волкер заявил, что его встреча с Сурковым 13 ноября стала "шагом назад" в вопросе развертывания миротворческой миссии на Донбассе.