Волкер назвал последнюю встречу с Сурковым "шагом назад" в вопросе миротворческой миссии на Донбассе

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявляет, что его встреча с помощником президента России Владиславом Сурковым, прошедшая в Белграде 13 ноября, стала "шагом назад" в плане обсуждения размещения миротворческой миссии на Донбассе. Об этом американский дипломат заявил в интервью газете Politico, сообщает ТАСС.

Волкер напомнил, что ранее Москва предложила разместить миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ. В Вашингтоне в свою очередь заявили, что такая миссия должна контролировать соблюдение перемирия на всей территории - от линии соприкосновения враждующих сторон до границы, пролегающей между Россией и провозглашенными республиками. "Сейчас я считаю, что россияне выступили с этим предложением с целью начать данную дискуссию. Они хотели вступить в диалог о том, какими должны быть эти миротворческие силы", - сказал Волкер.

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"Наша третья встреча (с Сурковым), как вы сказали, была шагом назад. Они вновь вернулись к своему первоначальному предложению. Не знаю, каким после этого будет следующий шаг. Возможно, это произошло по совершенно другим причинам, не имеющим отношения к Украине", - добавил спецпосланник.

Он предположил, что причина может крыться в несостоявшейся полноформатной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во Вьетнаме. Волкер также отметил, что США хотели бы поладить с Россией, но последняя затрудняет этот процесс. "Определенно, в отношении того, что делает Россия, есть отторжение: будь то высылка дипломатов из нашего посольства в Москве или некоторые действия в Сирии, Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Украина - это интересная тема, по которой хотя у нас и разные точки зрения, но мы все же можем сойтись во мнении по поводу некоторых совместных шагов. Это может стать базой для того, чтобы делать нечто положительное", - полагает дипломат.

"Я думаю, что в случае с Россией они хотят, чтобы Украина была пророссийская, дружественно относилась к России, хотят правительство (в Киеве), с которым они бы могли работать. Однако вторгнувшись в страну (в Украину) и забрав ее часть, они создали более националистическую, более ориентированную на Запад и более единую Украину, чем раньше", - отметил Волкер.

Справка УНИАН. 20 сентября президент Украины Петр Порошенко обратился в Совет безопасности ООН по поводу развертывания миротворческой миссии на Донбассе. Во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН он подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая границу.

В РФ заявляют, что полноценная миротворческая операция на оккупированном Донбассе неприемлема с точки зрения Минских соглашений, и настаивают, что миротворцы ООН должны базироваться только на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

11 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украина, США и Германия имеют фактически готовый проект резолюции ООН о миротворческой миссии на Донбассе.

Перед встречей Волкера и Суркова в Белграде, которая состоялась 13 ноября, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что США готовятся в ближайшие дни предложить России план размещения на Донбассе 20 тыс. иностранных миротворцев ООН.

По итогам встречи в Белграде американская сторона заявила, что США и РФ продолжат прилагать усилия для прекращения войны на Донбассе, несмотря на различные концепции о путях достижения мира.

В свою очередь Сурков сообщил, что Уолкер передал ему предложение к российскому проекту резолюции Совета безопасности ООН по размещению миротворцев на Донбассе.

14 ноября после разговора с Волкером Климкин заявил, что Россия хочет сохранить «свою колонию» на Донбассе.