Порошенко о ситуации в Луганске: ВСУ готовы к любому развитию событий

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в связи с обострением ситуации в оккупированном Луганске Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом Порошенко заявил на внеочередном заседании Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое он созвал из-за обострения ситуации в отдельных районах Луганской области.

Отмечается, что президент заслушал доклад о последних событиях от руководителей силовых ведомств, в частности о незаконном пересечении российскими танками украинской границы в Краснодонском районе Луганской области, а также учащении случаев провокаций со стороны боевиков. «В связи с увеличением количества российских военных, а также активизацией наемников, украинские Вооруженные силы готовы к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения», - подчеркнул он.

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Порошенко также поручил украинскому представителю в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) активизировать взаимодействие со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ для информирования западных союзников Украины.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября член коллегии МВД, народный депутат Украины Антон Геращенко (фракция "Народный фронт") заявил, что в оккупированном Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, а к противостоянию были привлечены боевики главаря «ДНР» Александра Захарченко и ФСБ РФ.

Позже в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили о наличии машин военного типа и присутствии вооруженных лиц, которые перекрыли часть улицы Коцюбинского в Луганске вокруг здания, где раньше было размещено Управления Министерства внутренних дел Украины в Луганской области.