Полицейские задержали разведчика боевиков на "Волге", который возвращался в "ДНР"
Боевик пытался покинуть подконтрольную Украине территорию и вернуться на свою "службу".
Сегодня на блокпосту в Покровском был обнаружен 42-летний заместитель командира роты «2 отдела разведывательного управления Республиканской гвардии ДНР». Об этом сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.
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В сообщении сказано, что правоохранителями, которые несут службу на блокпостах Покровска, вчера было получено ориентирования по розыску жителя оккупированной Макеевки, который активно участвует в незаконных вооруженных формированиях.
В полиции подчеркнули, что боевик пытался покинуть подконтрольную Украине территорию и вернуться на свою службу.
Сообщается, что сегодня утром сотрудники полиции на блокпосту остановили автомобиль «Волга». Во время проверки документов полицейские установили, что пассажир является разыскиваемым лицом. В отношении задержанного проводятся следственно-оперативные мероприятия, после чего его действиям будет дана правовая оценка.
Как сообщал УНИАН, в Донецкой области за неделю задержали 25 боевиков.