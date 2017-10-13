В Донецкой области заочно будут судить "заместителя министра доходов и сборов "ДНР"

В Донецкой области заочно будут судить так называемого заместителя министра доходов и сборов «ДНР», ему грозит 15 лет заключения. Об этом говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

В частности сообщается, что под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено специальное досудебное расследование по ч.3 ст.27 ч.4 ст.110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), ч.3 ст.27, ч.3 ст.258-5 (финансирование терроризма) и ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины в отношении должностного лица так называемого «министерства доходов и сборов террористической организации «ДНР»".

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«Следствием установлено, что в сентябре 2014 года житель города Донецка, из личных идеологических и корыстных соображений, вступил в состав террористической организации «ДНР», где был назначен на так называемую должность «первого заместителя министра доходов и сборов ДНР», - говорится в сообщении.

Находясь в указанной так называемой должности «первого заместителя министра доходов и сборов ДНР» и сейчас, обвиняемый «реализует возложенные на так называемое министерство функции по учету плательщиков налогов и сборов, администрирование налогов и сборов, таможенных и других платежей, контроля своевременности и полноты их начисления и уплаты в так называемые «республиканские и местные бюджеты ДНР», за счет которых в свою очередь финансируются другие организованные группы террористической организации – «бюджетные учреждения ДНР».

Поскольку пособник террористов находится на временно неподконтрольной территории, его будут судить заочно, отметили в прокуратуре.

Обвинительный акт прокуратурой направлен в суд. Сообщнику террористов грозит 15 лет заключения.

Ранее сообщалось, что ГПУ объявила подозрение соучастнице боевиков - "министру финансов ДНР".