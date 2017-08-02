Финансирование терроризма: ГПУ объявила подозрение соучастнице боевиков - "министру финансов ДНР"

Самопровозглашенному «министру финансов» террористической организации «ДНР» заочно сообщено подозрение в финансировании терроризма.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

«Министру финансов» террористической организации «ДНР» объявлено подозрение в финансировании терроризма и совершении действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины», - написала она.

Сарган отметила, что во время досудебного расследования, которое проводят органы СБУ под процессуальным руководством прокуратура Донецкой области, установлено, что 38-летняя уроженка Донецка в ноября 2014 г. добровольно вступила в ряды террористов и получила должность так называемого «министра финансов ДНР».

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По ее словам, находясь на указанной должности, подозреваемая реализует возложенные на «министерство» функции по финансовому контролю за использованием так называемых «бюджетных средств, средств государственных бюджетных и внебюджетных фондов «ДНР», за счет которых, в свою очередь, финансируются так называемые «учреждения «ДНР», в частности, «учреждения силового блока».

«Осознавая, что денежные активы, сбор и обращение которых происходит на территории Донецкой области, временно неподконтрольной украинской власти, будут использованы для целей боевиков, в том числе по насильственному изменению границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также содержание захваченной боевиками части Донецкой области, подозреваемая продолжает работать на террористов, обеспечивая своими действиями финансирование террористической деятельности», - констатировала пресс-секретарь.

Она также отметила, что в связи с тем, что указанное лицо находится на временно неподконтрольной территории, ему заочно объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.