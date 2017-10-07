Группа "Вагнера" готовит из числа украинцев диверсантов для подрывной деятельности в Украине - Грицак

Российская частная военная компания (ЧВК) Вагнера готовит из числа граждан Украины диверсантов для подрывной деятельности в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак на брифинге в субботу.

«Нам также известно о том, что... было подразделение «Карпаты», которое входило в ЧВК Вагнера. Его позже переименовали в подразделение «Весна». Именно эти люди - это граждане Украины, которые готовятся частной военной компанией Вагнера для проведения диверсионной работы в глубине нашей страны», - подчеркнул Грицак.

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«Нами установлено примерно 40 человек граждан Украины», - сказал председатель СБУ.

При этом, по данным спецслужб, 95% членов ЧВК Вагнера являются гражданами Российской Федерации.

«Как правило, это бывшие спецназовцы, ГРУшники, десантники и т.п.», - добавил Грицак.

Кроме того, по словам председателя СБУ, ведомству известно о том, что есть около 100 боевиков из одной из балканских стран, имеющих отношение к ЧВК Вагнера. Он сообщил, что СБУ уже удалось установить фамилии 20 таких лиц.