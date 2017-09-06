Сегодня основная активность боевиков зафиксирована на Мариупольском направлении – штаб АТО
Всего с начала суток российско-оккупационные группировки 13 раз открывали огонь по позициям украинской армии, потерь среди наших военных нет.
За сутки контролируемые Россией боевики 13 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе.
Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 6 сентября, размещенном в социальной сети Facebook.
В штабе заявляют, что обстановка в районе проведения АТО с начала суток несколько изменилась.
"Сегодня основная активность противника фиксировалась на Приморском направлении, в частности в районе Лебединского. Здесь боевики 6 раз открывали огонь из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам. Кроме того, враг применял оружие на подступах к Широкино и Водяному", - заявляют в штабе.
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В то же время на Донецком направлении дважды под огнем из стрелкового оружия оказались украинские укрепления возле шахты «Бутовка» и Зайцево, а на Луганском направлении единственный обстрел украинского опорного пункта из гранатомета зафиксирован около 13.00 возле Крымского.
"Всего с начала суток российско-оккупационные группировки 13 раз открывали огонь по позициям украинской армии. Потерь среди наших военных нет", - отметили в штабе.