Сегодня основная активность боевиков зафиксирована на Мариупольском направлении – штаб АТО

За сутки контролируемые Россией боевики 13 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 6 сентября, размещенном в социальной сети Facebook.

В штабе заявляют, что обстановка в районе проведения АТО с начала суток несколько изменилась.

"Сегодня основная активность противника фиксировалась на Приморском направлении, в частности в районе Лебединского. Здесь боевики 6 раз открывали огонь из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам. Кроме того, враг применял оружие на подступах к Широкино и Водяному", - заявляют в штабе.

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В то же время на Донецком направлении дважды под огнем из стрелкового оружия оказались украинские укрепления возле шахты «Бутовка» и Зайцево, а на Луганском направлении единственный обстрел украинского опорного пункта из гранатомета зафиксирован около 13.00 возле Крымского.

"Всего с начала суток российско-оккупационные группировки 13 раз открывали огонь по позициям украинской армии. Потерь среди наших военных нет", - отметили в штабе.