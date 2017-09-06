"Школьное перемирие": боевики продолжили обстрелы сил АТО на Донецком и Приморском направлениях

Всего с начала суток боевики 32 раза открывали огонь по позициям украинской армии. Из них 20 обстрелов характеризуются как прицельные. Об этом сообщают в пресс–центре штаба АТО.

"За минувшие сутки противник не применял минометы и другое тяжелое вооружение. Потерь среди наших военных нет", - сказано в сообщении.

Читайте такжеУгрозы Путина об атаке на "другие зоны конфликта": в Кремле не уточнили, где могут ударить российские боевики с Донбасса

В конце прошлых суток незаконные вооруженные формирования продолжили обстрелы позиций сил АТО на Донецком и Приморском направлениях.

В частности, с 18 часов и до полуночи боевики трижды открывали огонь из гранатометов в районе Лебединского, дважды - у Водяного. Несколько раз из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов неприятель бил по позициям ВСУ на подступах к Старогнатовке. А факты открытия огня из стрелкового оружия зафиксированы у Гнутово и Широкино.

На Донецком направлении наиболее беспокойно в конце суток было в районе Зайцевого. Здесь за вечер и ночь боевики 5 раз обстреливали опорные пункты украинских бойцов из стрелкового оружия. А под огнем из крупнокалиберных пулеметов оказались силы АТО в окрестностях Авдеевки и на шахте Бутовка. На Луганском направлении сохранялась тишина.