В законе о реинтеграции Донбасса "АТО" заменят "Операцией по обороне Украины"

В законопроекте о реинтеграции Донбасса предлагается заменить термин «Антитеррористическая операция» на термин «операция по обороне Украины». Об этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак сообщил в эфире "Радио Свобода".

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По его словам, если Украина официально применит слова «война», это только поможет России.

«Мы можем назвать это войной. Тогда фактически мы объявляем войну России. Сегодня Россия говорит, что «нас там нет». Но когда мы объявляем войну, мы начинаем «получать» все, что может предложить российский ВПК: танки, артиллерию, самолеты, ракеты и многое другое. Это нам нужно?»- сказал Грымчак.

Он добавил, что в законопроект о реинтеграции Донбасса внесут изменения в положение о миротворцах и предложат на рассмотрение народным депутатам Украины после сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«После того, как пройдет Генеральная ассамблея ООН и станет понятно, каким образом мы будем принимать миротворцев, мы внесем изменения... Думаю, что до конца сентября», - прогнозирует Грымчак.

Президент Украины Петр Порошенко 20 сентября на Генассамблее ООН будет выступать с предложениями о миротворческой миссии на Донбассе. Представитель президента Украины в Верховной Раде Украины, народный депутат Украины Ирина Луценко заявила, что законопроект о реинтеграции Донбасса подготовлен полностью, за исключением пункта о миротворческой миссии.